Quatro salas de vacina abrem neste sábado para aplicação de vacinas bivalente

Neste sábado, dia 18 de março, quatro salas de vacina do município estarão abertas para aplicação das vacinas bivalentes da Pfizer contra Covid-19 para as pessoas maiores de 60 anos, gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto). As salas de vacina que ficam nas UBSs Morumbi, Chácara Jaraguá, Jardim Maringá e Panorama ficarão abertas das 8h às 16h para atendimento da população.

Para receber a dose da vacina bivalente, basta ir até a sala de vacina mais próxima de sua casa portando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Carteira de Vacina comprovando que tomou pelo menos duas doses de vacina contra Covid anteriormente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí