Quatro UBS são pontos fixos de aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid-19 até o fim da campanha

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, informa a toda a população que, até o fim da campanha de imunização contra Covid-19, quatro UBSs (Unidades Básicas de Saúde) foram designadas como pontos fixos para aplicação da 2ª dose da vacina para todos os públicos-alvo. Todas as pessoas que estiverem com a 2ª dose da vacina em atraso ou dentro do prazo indicado no Cartão de Vacina, poderão completar o esquema vacinal nas salas de vacina das UBSs Coloninha, Celso Konda, Jardim Maringá e Zona Leste. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Para receber a 2ª dose da vacina, basta que as pessoas já imunizadas com a 1ª dose e que estão dentro do prazo indicado para receber a dose que completa o esquema vacinal, se dirijam a um dos quatro pontos fixos de vacinação levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e o Cartão de Vacina.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí