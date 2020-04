Rapaz de 18 anos é confirmado para Covid-19 em Paranavaí

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na manhã deste sábado (18/4) mais resultados de exames de pacientes suspeitos de Coronavírus. Um novo caso de Covid-19 foi confirmado através do laudo liberado pelo LACEN (Laboratório Central do Paraná). Agora, Paranavaí já soma 15 casos confirmados, 12 por exames do LACEN e outros 3 por testes rápidos feitos em laboratórios particulares.

O caso confirmado é de um rapaz de 18 anos que procurou atendimento na UPA 24 horas no dia 13 de abril, apresentando tosse, dor de garganta e febre. Ele foi medicado e orientado a cumprir isolamento domiciliar. Ele não é funcionário da indústria onde outras sete pessoas de Paranavaí já foram confirmadas para Covid-19.



LACEN confirma mais um caso de Covid-19 em Paranavaí



A Vigilância em Saúde informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) do paciente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí