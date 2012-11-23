Referência nacional em pré-natal, Paranavaí está em 1º lugar no Brasil em qualidade no atendimento

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Paranavaí está em 1º lugar no Brasil no indicador “Atendimento Pré-Natal”, do Ranking de Competitividade dos Municípios, que analisa cidades com mais de 80 mil habitantes com base em dados do DataSUS.
O município é referência nacional pela qualidade do atendimento às gestantes, com consultas, exames e acompanhamento durante a gestação.
“O município aparecia em 4º lugar nos dados mais recentes e agora subiu três posições. É motivo de orgulho, pois reflete o trabalho contínuo da equipe de saúde para garantir que todas as gestantes tenham acesso a um pré-natal humanizado, seguro e eficiente”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.
Além do reconhecimento nacional, os avanços no pré-natal refletem diretamente na redução dos óbitos infantis e fetais no município. Nos últimos quatro anos, Paranavaí apresentou uma redução de 42,3% nesses indicadores.
2022: 26 óbitos
2023: 21 óbitos
2024: 19 óbitos
2025: 15 óbitos
“Essa queda reflete o fortalecimento das ações com os cuidados das gestantes, puérperas e recém-nascidos. Elas têm acesso ao melhor pré-natal do Brasil. Além da qualificação constante das equipes de saúde, que ajuda cada vez mais na melhora do serviço”, explicou a secretária municipal de Saúde, Andreia Vilar.
“Esse resultado vem do trabalho das equipes de saúde, que acompanham as gestantes desde o início da gravidez, com mais acesso ao pré-natal e um atendimento cada vez melhor. Isso mostra o cuidado em garantir um atendimento seguro e acolhedor para todas as gestantes”, explicou a coordenadora do programa Saúde da Mulher, Tamara Siqueira do Reis.
Paranavaí também aparece em 1º lugar no Brasil no indicador de Mortalidade Materna no mesmo levantamento. O resultado acompanha a queda nos óbitos infantis e fetais registrada nos últimos anos no município. Os dados completos podem ser conferidos no site do Ranking de Competitividade dos Municípios pelo link https://rankingdecompetitividade.org.br/
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí