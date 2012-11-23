Referência nacional em pré-natal, Paranavaí está em 1º lugar no Brasil em qualidade no atendimento

Paranavaí está em 1º lugar no Brasil no indicador “Atendimento Pré-Natal”, do Ranking de Competitividade dos Municípios, que analisa cidades com mais de 80 mil habitantes com base em dados do DataSUS.

O município é referência nacional pela qualidade do atendimento às gestantes, com consultas, exames e acompanhamento durante a gestação.

“O município aparecia em 4º lugar nos dados mais recentes e agora subiu três posições. É motivo de orgulho, pois reflete o trabalho contínuo da equipe de saúde para garantir que todas as gestantes tenham acesso a um pré-natal humanizado, seguro e eficiente”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

Além do reconhecimento nacional, os avanços no pré-natal refletem diretamente na redução dos óbitos infantis e fetais no município. Nos últimos quatro anos, Paranavaí apresentou uma redução de 42,3% nesses indicadores.

2022: 26 óbitos

2023: 21 óbitos

2024: 19 óbitos

2025: 15 óbitos

“Essa queda reflete o fortalecimento das ações com os cuidados das gestantes, puérperas e recém-nascidos. Elas têm acesso ao melhor pré-natal do Brasil. Além da qualificação constante das equipes de saúde, que ajuda cada vez mais na melhora do serviço”, explicou a secretária municipal de Saúde, Andreia Vilar.

“Esse resultado vem do trabalho das equipes de saúde, que acompanham as gestantes desde o início da gravidez, com mais acesso ao pré-natal e um atendimento cada vez melhor. Isso mostra o cuidado em garantir um atendimento seguro e acolhedor para todas as gestantes”, explicou a coordenadora do programa Saúde da Mulher, Tamara Siqueira do Reis.

Paranavaí também aparece em 1º lugar no Brasil no indicador de Mortalidade Materna no mesmo levantamento. O resultado acompanha a queda nos óbitos infantis e fetais registrada nos últimos anos no município. Os dados completos podem ser conferidos no site do Ranking de Competitividade dos Municípios pelo link https://rankingdecompetitividade.org.br/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí