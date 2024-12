Retomados os atendimentos no prédio oficial da UPA 24 horas

“Foram quase 19 meses atendendo em uma estrutura provisória no Jardim Morumbi. A Santa Casa nos emprestou parte do prédio e fizemos tudo da melhor maneira possível para atender a população. Não queríamos fazer os atendimentos em uma tenda, como um hospital de campanha, ou um espaço qualquer sem condições mínimas para abrigar serviços de saúde. A obra demorou mais do que prevíamos, mas hoje já podemos atender novamente nossos pacientes no prédio oficial, na estrutura adequada”, frisou a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar, durante a primeira visita técnica à UPA 24h, na Avenida Tancredo Neves. O atendimento no prédio oficial foi retomado nesta quinta-feira, dia 19/12.

As obras de reforma da UPA 24 horas custaram aproximadamente R$ 1.350.000,00 em recursos próprios do município. O prédio passou pela troca total do telhado e do forro de gesso, pintura interna e externa, reparos nas janelas, correções de problemas na edificação e readequação da acessibilidade, entre outros serviços.

“A previsão era de que a reforma levaria 10 meses. Enquanto isso, levamos o atendimento doa pacientes para o Jardim Morumbi. Mas houve várias complicações, como a paralisação das obras por vários meses”, explicou a diretora da UPA, Simone Baggio. Segundo ela, pelo menos 240 pacientes são atendidos por dia na Unidade de Pronto Atendimento. “É uma demanda muito grande. E que seria maior ainda se não tivéssemos o Ponto de Apoio da UPA funcionando na UBS Centro, com horário estendido. Somos um serviço de urgência e emergência, mas ainda absorvemos muitos casos da Atenção Básica porque a população se direciona para a UPA quando deveria ser atendida nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde)”, completou.

Segundo o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, “a UPA é o serviço mais essencial que temos no município. Temos um compromisso de oferecer um serviço de qualidade em uma boa estrutura para a população, por isso priorizamos as obras de reforma da UPA e não medimos esforços para que todos os obstáculos fossem vencidos e pudéssemos retomar o atendimento no prédio oficial”.

A visita técnica realizada na manhã desta sexta-feira (20) foi acompanhada pelo prefeito licenciado Delegado KIQ, pelo prefeito em exercício Pedro Baraldi, pela equipe de secretários municipais e vereadores atuais, além do prefeito eleito Maurício Gehlen, e sua equipe de novos secretários já anunciados e vereadores eleitos para a próxima gestão. O Conselho Municipal de Saúde também participou da visita.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí