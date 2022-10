Sábado começa aplicação de 1ª dose contra Covid em crianças de 3 anos completos

Terá início no próximo sábado, dia 22 de outubro, a aplicação da 1ª dose de vacinas contra Covid em crianças de 3 anos completos. A ação, organizada pela Secretaria de Saúde de Paranavaí, através da coordenação de Imunização, vai acontecer na UBS Centro, das 8h às 16h, sem interrupção para almoço. Para participar basta ir até o local levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão de Vacina e Cartão SUS atualizado.

“O município está recebendo um número limitado de doses. Após esta ação do sábado, pretendemos dar continuidade a vacinação desta faixa etária dos 3 anos completos, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Vamos coordenando conforme a disponibilidade de doses que tivermos”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Em paralelo à vacinação contra Covid para crianças de 3 anos completos, no sábado também será realizado um mutirão de multivacinação na UBS Centro. A ação é aberta para todas as pessoas que estiverem com qualquer dose do esquema vacinal em atraso ou dentro do prazo para ser imunizado. Segundo a coordenação de Imunização, o município terá todas as doses de vacina disponíveis para cobertura do esquema vacinal, desde doses contra Covid até as vacinas de rotina, como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite, etc.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí