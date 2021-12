Sábado tem ações de prevenção em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS

Hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E para alertar e orientar a população sobre como se prevenir, a equipe do SINAS (Sistema Integrado de Atendimento em Saúde) está preparando uma ação especial de atendimento à população.

No sábado, dia 4/12, a equipe do SINAS estará na Praça dos Pioneiros dando orientações realizando os testes rápidos para detecção do HIV/AIDS,Sífilis e Hepatites Virais gratuitamente, das 14h30 às 18h30. Lembrando que o resultado do teste é sigiloso.

Além dos testes rápidos, quem passar pelas tendas montadas na Praça dos Pioneiros terá à disposição outros exames básicos, como verificação de pressão arterial, testagem de glicemia capilar, colesterolemia, tipagem sanguínea e fator RH, e ainda avaliação e orientação nutricional.

“A ação especial é realizada pensando em oferecer à população informações sobre a prevenção do HIV/ADIS e Sífilis, que são doenças que têm sido diagnosticadas em todas as faixas etárias – adolescentes, jovens, adultos e idosos. Apesar de estarmos em um período de pandemia, o número de casos diagnosticados de HIV e Sífilis tem aumentado bastante, superando os anos de 2019 e 2020. O diagnóstico precoce é muito importante para o melhor tratamento de cada caso”, destaca a coordenadora do SINAS, Marielza Sestário Pinheiro.

A ação especial de sábado (4/12) será coordenada pela equipe do SINAS, com participação de professores e acadêmicos do curso de Enfermagem da UniFatecie e nutricionista do SESC (Serviço Social do Comércio).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí