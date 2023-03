Sábado tem arrastão contra a dengue em região da Vila Operária

Com o resultado do último LIRA (Levantamento de Índice Rápido do Aedes) muito acima da média e algumas regiões da cidade em situação bastante perigosa de infestação do mosquito da dengue, as equipes da Vigilância em Saúde estão intensificando os trabalhos de fiscalização diários e também realizando ações estratégicas de arrastões nas áreas mais afetadas. Neste sábado, dia 1º de abril, os agentes de endemias e alguns parceiros voluntários vão realizar um arrastão em uma região da Vila Operária onde o índice de infestação está mais preocupante.

“O índice geral do LIRA na cidade está em 7,1. Na área da Vila Operária está em 7,57. Estamos lidando com um alto risco de infestação e um ritmo acelerado de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti. Estamos muito preocupados com estes períodos de chuvas constantes e altas temperaturas, aliado ao fato de que muita gente não tem feito a lição de casa e não está cuidando adequadamente dos quintais. Nosso foco com esses arrastões é recolher tudo que possa acumular água, mas não entulhos, móveis, eletrodomésticos”, destaca o assessor de combate às endemias da Vigilância em Saúde, Tiago Dias de Almeida.

O arrastão na Vila Operária terá início às 8h e será realizado na região compreendida no triângulo entre a Rua Antônio Buzignani, no trecho da esquina com a Rua Valdir Gelati até a esquina com a Avenida Martin Luther King; na Avenida Martin Luther King, no trecho da esquina com a Rua Antônio Buzignani até a esquina com a Rua Amador Aguiar; e a área compreendida entre a Rua Amador Aguiar e a Rua Valdir Gelati.

