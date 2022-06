Sábado tem Dia D de vacinação contra Covid, Influenza, sarampo e doses de rotina em 9 UBSs de Paranavaí

No próximo sábado, 11 de junho, nove salas de vacina que ficam nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Paranavaí estarão abertas para o Dia D de Vacinação contra Covid, Influenza, sarampo e doses de rotina. As salas de vacina das UBSs Coloninha, Três Conjuntos, Morumbi, Ouro Branco, Zona Leste, Celso Konda, Jaraguá, Campo Belo e São Jorge estarão abertas das 8h às 13h para a ação especial. Para atualização do esquema vacinal, basta apresentar um documento de identificação (RG ou CPF), Cartão SUS e Carteira de Vacina.

O Dia D de Vacinação será realizado em todo o Paraná por orientação da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) para atualização da carteirinha da população em geral, seja nas estratégias de rotina ou nas campanhas vigentes do Ministério da Saúde. A ação foi proposta após a baixa cobertura da população com relação às campanhas em andamento (Covid-19, Influenza e sarampo), e também das dez vacinas de rotina do esquema básico de Imunização (BCG, Febre Amarela, Hepatite A, Hepatite B, Meningocócica, Pentavalente, Pneumocóccica, Poliomielite, Rotavírus Humano e Tríplice Viral).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí