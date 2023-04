Sábado tem Dia D de vacinação contra Influenza em todas as salas de vacina de Paranavaí

No próximo sábado, dia 15 de abril, todas as salas de vacina de Paranavaí estarão abertas, das 8h às 16h, para o Dia D de vacinação contra a Influenza. Por recomendação do Ministério da Saúde, desta vez a Campanha não será escalonada e todos os grupos prioritários podem receber a vacina a partir desta terça-feira, conforme o estoque disponível.

Para receber a dose, basta que a pessoa que faz parte de um dos grupos prioritários vá até a sala de vacina mais próxima levando CPF, documento pessoal com foto, Carteira de Vacinação e documento atualizado para comprovação do grupo a que pertence. É o caso dos professores, que precisam entregar uma Declaração (em anexo) preenchida e assinada pelo diretor da instituição de ensino onde trabalha. As pessoas com comorbidades também devem apresentar uma declaração médica para receber a dose da vacina.

Os grupos prioritários da Campanha de Vacinação contra Influenza 2023 são: idosos a partir de 60 anos; trabalhadores da Saúde; crianças com idade entre 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas (mães até 45 dias após o parto); professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; povos indígenas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Lembrando que se enquadram em pessoas com comorbidades aquelas que têm doença respiratório crônica; doença cardíaca crônica; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão, obesidade grau III, transplantados; e portadores de trissomias.

Multivacinação - Aproveitando a ação do Dia D contra Influenza, todas as salas de vacina também estarão abastecidas com as doses de rotina de Calendário Nacional de Imunização para pessoas de todas as idades que precisam colocar a Carteira de Vacina em dia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí