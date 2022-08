Sábado tem Dia D Municipal contra poliomielite e multivacinação no Centro de Eventos

Na intenção de avançar com a cobertura vacinal de crianças e adolescentes em Paranavaí, neste sábado, dia 27 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar o “Dia D” Municipal de vacinação contra a poliomielite para crianças da faixa etária de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e de multivacinação para atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, contra doenças como febre amarela, hepatite, pneumonia, entre outras. As ações do Dia D acontecerão das 8h às 17h, no Centro de Eventos.

“Ainda estamos com a cobertura vacinal abaixo do esperado, especialmente com relação à poliomielite. Temos um público-alvo de 4908 crianças para serem vacinadas contra a doença e, até o momento, alcançamos apenas 30% deste público. No sábado, além da vacinação, teremos brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e cachorro quente para as crianças que forem se vacinar. Também vamos aproveitar o Dia D para oferecer à população de todas as idades as vacinas contra Covid e as doses de rotina para atualização do calendário vacinal”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Lembrando que para receber doses de qualquer vacina, as crianças, adolescentes e adultos precisam apresentar um documento de identificação, cartão SUS e a Carteira de Vacina.

