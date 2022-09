Sábado tem mutirão de multivacinação no Conjunto Éttore Giovine

Neste sábado, dia 3 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, vai realizar um mutirão especial de multivacinação, das 9h às 14h, no CMEI Alzira Mendonça Figueira, localizado no Conjunto Éttore Giovine. Para participar basta ir até o local levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão de Vacina e Cartão SUS atualizado.

A ação é aberta para todas as pessoas que estiverem com qualquer dose do esquema vacinal em atraso ou dentro do prazo para ser imunizado. Segundo a coordenação de Imunização, o município terá todas as doses de vacina disponíveis para cobertura do esquema vacinal, desde doses contra Covid e Influenza, até as vacinas de rotina, como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite, etc.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí