Sábado tem mutirão de multivacinação no Jardim Morumbi

No próximo sábado, dia 14 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, vai realizar um mutirão especial de multivacinação contra Influenza, das 9h às 13h, na Escola Municipal Professor Pedro Real, localizada no Jardim Morumbi. Para participar do mutirão de multivacinação, basta ir até a escola levando documento de identificação com foto, CPF, Cartão de Vacina e Cartão SUS atualizado.

A ação é aberta para todas as pessoas que estiverem com qualquer dose do esquema vacinal em atraso ou dentro do prazo para ser imunizado. Segundo a coordenação de Imunização, o município terá todas as doses de vacina disponíveis para cobertura do esquema vacinal, desde doses contra Covid e Influenza, até as vacinas de rotina, como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite, etc.

Covid – A vacinação contra Covid contempla os seguintes grupos:

1ª dose: maiores de 5 anos

2ª dose: de 5 a 11 anos (conforme data indicada no Cartão de Vacina); imunizante Janssen para maiores de 18 anos (com a 1ª dose há mais de 2 meses); imunizante Coronavac (conforme data indicada no Cartão de Vacina); imunizante Pfizer para maiores de 12 anos (com a 1ª dose há mais de 21 dias)

3ª dose: maiores de 18 anos (com a 2ª dose há mais de 4 meses); imunossuprimidos maiores de 18 anos (com a 2ª dose há mais de 28 dias)

4ª dose: maiores de 60 anos (com a 3ª dose há mais de 4 meses)

Influenza – A vacinação contra Influenza está na segunda etapa e contempla os seguintes grupos: idosos acima de 60 anos; profissionais de Saúde ativos; crianças de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

