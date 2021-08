Sábado tem mutirão no Centro de Eventos para aplicação da 2ª dose de vacina contra Covid-19

No próximo sábado, dia 21 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, fará um novo mutirão para a aplicação da 2ª dose de vacina contra Covid-19 para todos os públicos-alvo. Todas as pessoas que estão com a 2ª dose da vacina em atraso ou dentro do prazo indicado no Cartão de Vacina, poderão completar o esquema vacinal no Centro de Eventos, das 8h às 14h.

“Teremos disponíveis as segundas doses dos imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. Quem está dentro do prazo para tomar Coronavac e Astrazeneca e ainda não conseguiu ir até uma UBS para completar o esquema vacinal, terá a disponibilidade de fazer isso no sábado, no Centro de Eventos. No caso dos imunizantes Pfizer, só vamos aplicar a 2ª dose durante o mutirão deste sábado para as pessoas que tomaram a 1ª dose especificamente no dia 1º de junho, antecipando minimamente o intervalo de 84 dias entre uma dose e outra”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço Neves.

Para receber a 2ª dose da vacina, basta que as pessoas já imunizadas com a 1ª dose e que estão dentro do prazo indicado para receber a dose que completa o esquema vacinal, se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e o Cartão de Vacina.

Lembrando que quem precisa tomar a 2ª dose do imunizante Coronavac, também pode completar o esquema vacinal durante a semana em quatro salas de vacina que ficam nas UBSs Coloninha, Celso Konda, Jardim Maringá e Zona Leste. Já as pessoas que devem receber a 2ª dose do imunizante Astrazeneca, podem procurar qualquer uma das UBSs do município. As salas de vacina ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Por uma questão de armazenamento, as segundas doses do imunizante Pfizer não serão disponibilizadas neste momento nas salas de vacina do município e um novo mutirão para a aplicação destas doses deve ser marcado para os próximos dias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí