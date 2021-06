Sábado tem mutirão no Centro de Eventos para aplicação das segundas doses de vacina contra Covid-19

No próximo sábado, dia 12 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, e a 14ª Regional de Saúde, vão realizar um mutirão para a aplicação das segundas doses de vacina contra Covid-19 para todos os públicos-alvo. Todas as pessoas que estão com a segunda dose da vacina em atraso, poderão ser imunizadas no Centro de Eventos, das 8h às 14h.

“É muito importante que as pessoas que tomaram a primeira dose de qualquer um dos imunizantes contra Covid-19, recebam também a segunda dose (respeitando o prazo indicado na Carteira de Vacinação), já que a eficácia das vacinas foi determina a partir de estudos que os testaram fazendo duas aplicações. Quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito a infecções, em comparação às pessoas que receberam as duas doses. Além disso, o indivíduo que só recebeu uma dose acaba não contribuindo de maneira correta para o controle da circulação do vírus. É preciso ter em mente que, além de aumentar a proteção contra a Covid-19, a segunda dose ajudar a prolongar essa proteção”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Para receber a segunda dose da vacina, basta que as pessoas já imunizadas com a primeira dose e que estão dentro do prazo indicado para receber a dose que completa o esquema vacinal, se dirijam ao Centro de Eventos levando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Cartão de Vacina.

