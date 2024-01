Sala de vacina da UBS Centro passa a funcionar até 19h a partir desta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de Imunização, comunica a toda a população que a partir desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, a sala de vacinas da UBS Centro passa a funcionar em horário reduzido e com intervalo para o almoço: das 8h às 13h e das 14h às 19h.

“Estávamos com esta sala atendendo até às 21h, mas após 6 meses com horário estendido, percebemos que a procura após às 19h foi muito baixa e optamos por alterar o horário de vacinação na UBS Centro”, explica a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Barbaço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí