Sala de vacina da UBS Zona Leste estará aberta neste sábado para multivacinação

Neste sábado, dia 20 de maio, a sala de vacina que fica na UBS (Unidade Básica de Saúde) Zona Leste estará aberta das 8h às 14h para multivacinação.

Estarão disponíveis todas as doses de vacinas que fazem parte do calendário de imunização para todas as idades, além das vacinas contra Covid, inclusive as doses Pfizer pediátrica; as doses bivalentes destinadas ao reforço das pessoas maiores de 18 anos; e as vacinas contra Influenza, que já estão disponíveis para toda a população acima de 6 meses de idade.

Para receber as doses das vacinas, basta ir até o local portando documento de identificação com foto, Cartão SUS e Carteira de Vacina. No caso das vacinas bivalentes, é necessário comprovar que tomou pelo menos duas doses de vacina contra Covid anteriormente, há quatro meses ou mais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí