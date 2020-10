Salas de Vacina abrem neste sábado para Dia D de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação

Neste sábado, dia 17 de outubro, todas as salas de vacina do município estarão abertas das 8h às 16h30 para o Dia D das Campanhas Nacionais de Vacinação contra Poliomielite e de Multivacinação. As duas campanhas vão até o dia 30 de outubro.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite vai imunizar crianças de 12 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quem já completou 5 anos, não precisa tomar a dose de duas gotinhas que protegem contra a Paralisia Infantil.

Já a Campanha de Multivacinação é direcionada a crianças e adolescentes de 5 a 15 anos que precisam fazer a atualização da Caderneta de Vacinação com doses novas ou atrasadas. São vários tipos de vacinas disponíveis: a BCG, que previne as formas graves de tuberculose; a Pentavalente, que protege contra a difteria, tétano, coqueluche, Hepatite B e Influenza B; a Rotavírus Humano, contra diarreia; a Pneumocócica 10, contra a pneumonia, meningite e otite; a Meningocócica C e ACWY, que previnem contra meningites; a Tríplice Viral, contra sarampo, caxumba e rubéola; a vacina contra a Varicela; a vacina contra HPV, que previne alguns tipos de câncer em jovens; as vacinas da Hepatite A e Hepatite B; e ainda a vacina contra a Febre Amarela.

Em Paranavaí, as crianças e adolescentes podem receber as doses contra poliomielite e fazer a atualização das doses novas e atrasadas em qualquer uma das salas de vacina do município. Basta que os pais apresentem a Carteira de Vacinação.

Lembrando que, durante a semana, o atendimento nas salas de vacina do município é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí