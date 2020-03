O Ministério da Saúde determinou a antecipação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A ação é uma estratégia do Governo Federal para diminuir a quantidade de pessoas com gripe em meio ao período de combate ao Covid-19. Segundo o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mesmo que a vacina não apresente eficácia contra o Coronavírus, a antecipação da imunização é uma forma de auxiliar os profissionais da Saúde a descartarem as influenzas durante a triagem dos pacientes e acelerarem o diagnóstico para o Covid-19.

Nesta primeira etapa de vacinação, que começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, devem ser imunizados os idosos acima de 60 anos e os trabalhadores da Saúde. Em Paranavaí, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão adotando estratégias específicas para evitar a aglomeração de pessoas e garantir a vacinação para todas as pessoas do grupo alvo desta fase da campanha.

As salas de vacinas das UBSs Maringá, Morumbi, Ouro Branco e Sumaré, estarão aplicando a dose da vacina através de agendamento dos pacientes. Basta ligar na UBS e marcar o horário para o atendimento.

Algumas UBSs vão realizar a vacinação em espaços mais amplos e arejados. É o caso da UBS Celso Konda, que estará fazendo a aplicação das doses no Centro da Juventude, e a da UBS Jaraguá, que fará a vacinação na Escola Edith Ebiner Eckert.

As UBSs Monte Cristo, Panorama, Campo Belo, Coloninha, Graciosa e Três Conjuntos estarão vacinando na área externa das próprias unidades de saúde. E a UBS São Jorge vai montar um ponto de vacinação externo, onde o paciente será vacinado no carro. Sendo assim, não é necessário retirar o idoso do carro.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá outras duas etapas, uma iniciando no dia 16 de abril, quando serão imunizados professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de doentes crônicos, e outra etapa começando no dia 9 de maio para imunização de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, pessoas com 55 anos ou mais, população indígena e pessoas com deficiência.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí