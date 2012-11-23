Salas de vacina estarão abertas neste sábado para atualização do cartão vacinal

Neste sábado, dia 18, acontece o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, voltada à atualização das carteirinhas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Em Paranavaí, as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) estarão abertas das 8h às 16h, com exceção da UBS Zona Leste, que não terá atendimento neste sábado.

A coordenadora de Imunização, Grazieli Neves Barbaço, destaca que, embora o foco principal seja o público até 15 anos, qualquer pessoa com idade acima disso também pode comparecer para conferir e atualizar o cartão de vacinas.

Grazieli reforça ainda que, para os pais que precisam regularizar as vacinas contra a Covid-19 em crianças menores de 5 anos, as doses estarão disponíveis apenas na UBS Central, ao lado do Terminal Rodoviário.

As UBS’s que possuem salas de vacina e estarão abertas são: Distrito de Graciosa, Campo Belo, 3 Conjuntos, Panorama, Celso Konda, Jardim Maringá, Centro, Distrito de Sumaré, Chácara Jaraguá, Jardim Morumbi, Ouro Branco, Monte Cristo e Coloninha.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí