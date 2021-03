Santa Casa trabalha com Secretaria da Saúde para ativar Unidade Morumbi

A Diretoria da Santa Casa continua trabalhando junto a SESA - Secretaria da Saúde para definir o contrato de custeio da Unidade Morumbi para poder ativá-la. “Começamos as negociações em meados de 2019. No primeiro semestre de 2020 veio a pandemia e parou tudo. Em outubro, quando havia sinais de que a pandemia estava sob controle cheguei a ir a Curitiba para retomar as negociações, mas logo os casos de Covid começaram a subir novamente e as conversas foram suspensas”, disse o Diretor Heracles Arrais, lembrando que o hospital e o governo chegaram a pré-agendar a ativação da Unidade para este mês de março.

O Gerente Financeiro Marcelo Cripa cita que, em 2019, foi apresentada uma planilha de custos da nova unidade com base nas despesas de 2018. Ano passado, a planilha foi atualizada para R$ 4,2 milhões e agora precisa de uma nova atualização. “Os preços de insumos subiram assustadoramente. Os preços das máscaras, luvas, e seringas aumentam muito e a planilha tem que ser refeita”.



Santa Casa Unidade Morumbi





Os últimos equipamentos e móveis comprados para a Unidade Morumbi, com os R$ 3 milhões economizados na aquisição dos primeiros equipamentos, já estão chegando. “Só não instalamos para não perder prazos de garantia, porque negociamos que estes prazos começariam a ser contados a partir da instalação”, explica Arrais, que faz questão de informar que a unidade não está abandonada. “Já está aqui o nosso almoxarifado, o arquivo médico e o Centro de Oftalmologia”.

Só após definir o custeio, a direção do hospital vai começar a contratar funcionários para a unidade. Uma empresa para fazer a seleção de pessoal para evitar pressões externas já foi contratada. “A equipe está trabalhando, por enquanto, na produção de regimentos e manuais de ocupação, atualizando o que já existe. Afinal, serão mais 440 funcionários quando a unidade estiver operando em sua capacidade máxima. No total serão mil funcionários. Temos que ter uma boa gestão de RH”, diz o diretor.

Fonte: Santa Casa de Paranavaí