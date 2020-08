Um levantamento realizado pela Vigilância em Saúde de Paranavaí mapeou em quais regiões da cidade estão os 522 casos positivados para Covid-19 até a manhã desta quinta-feira, dia 13 de agosto. No mapeamento, os pacientes são contabilizados considerando a UBS (Unidade Básica de Saúde) onde a região de residência é referenciada para atendimento.

A região de referência da UBS São Jorge é a que tem mais moradores com casos positivos – 78 até o momento. Em seguida aparecem as regiões referenciadas à UBS Centro, com 70 casos confirmados, e da UBS Panorama com 60.

Outras sete regiões têm mais de 20 casos confirmados. São as áreas referenciadas às UBSs Vila Operária (52), Zona Leste (48), Morumbi (47), Jardim Maringá (44), Campo Belo (38), Sumaré (38) e Três Conjuntos (21).

As regiões referenciadas às UBSs Monte Cristo, Chácara Jaraguá, Morumbi Rural, Graciosa e Mandiocaba têm menos de 10 casos positivados cada.



São Jorge, Centro e Panorama são as regiões com maior número de casos positivos de Covid em Paranavaí - clique para ampliar



- clique para ampliar

Monitoramento – Ainda segundo o levantamento feito pela Vigilância em Saúde, até o final da manhã desta quinta-feira (13/8), 1.145 pessoas estavam sendo monitoradas e cumprindo isolamento social em Paranavaí. Destas, 444 pessoas foram atendidas nos serviços de saúde como casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 e ainda estão no período de transmissão da doença. Outras 701 pessoas foram colocadas em isolamento e estão sendo monitoradas por serem contatos próximos ou domiciliares de casos suspeitos ou confirmados de Coronavírus.

“Esse monitoramento é feito através da equipe médica do Call Center. Temos uma planilha com todos os dados das pessoas confirmadas ou suspeitas para Covid-19 e os nomes dos contatos próximos ou domiciliares. É feito um acompanhamento diário de todas essas pessoas. Claro que encontramos muita resistência para o cumprimento do isolamento. As pessoas acham que porque não estão com sintomas, ou porque estão se sentindo melhor, podem voltar à rotina normal sem respeitar o período de transmissão da doença. Todos os dias recebemos denúncias de pessoas que deveriam estar cumprindo o isolamento, mas não estão. Nós verificamos as denúncias e, nos casos em que as pessoas têm sido flagradas descumprindo as orientações de isolamento, elas estão sendo encaminhadas para a Delegacia para registrarmos ocorrência. Essas pessoas vão responder por crime contra a Saúde Pública, promovendo a propagação de doença contagiosa (Art. 286 do Código Penal)”, explica a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí