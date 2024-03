Saúde alerta para nova alta de casos confirmados de Covid em Paranavaí

149 casos de Covid confirmados em sete dias. Este foi o número registrado pela Vigilância em Saúde na última semana em Paranavaí. A nova alta de casos confirmados da doença vem acendendo um sinal de alerta no setor de saúde, uma vez que a cidade também já está enfrentando um período de epidemia de dengue.

“Começamos o ano com uma média de 15 a 20 casos confirmados por semana (registrados no mês de janeiro). Já no início de fevereiro esses números começaram a aumentar. Nos primeiros 15 dias do mês tivemos 105 casos positivados de Covid, uma média de 52 por semana. Na terceira semana, de 16 a 23 de fevereiro, este número já aumentou para 132 casos confirmados. E na semana passada, de 24 de fevereiro a 2 março, já foram 149 positivos em sete dias. Ou seja, passados de 69 casos confirmados durante todo o mês de janeiro para 386 em fevereiro, cinco vezes mais casos de um mês para o outro. Além disso, fevereiro registrou o maior número de casos positivos dos últimos 14 meses”, explica a enfermeira da Vigilância em Saúde, Juliani Pereira Pauka.

Todos os 386 casos confirmados de Covid no mês de fevereiro foram diagnosticados através de Testes Rápidos. Do total, 33 foram crianças com idades entre 2 meses e 12 anos; 14 adolescentes entre 13 e 17 anos; 105 homens de 18 a 93 anos; e 234 mulheres de 18 a 97 anos.

Desde o início da pandemia, Paranavaí notificou 128.831 casos suspeitos de Covid. Destes, 37.180 foram confirmados, 91.649 descartados, 36.820 foram recuperados, 368 pacientes entraram em óbito em consequência da Covid, e 88 pacientes ainda estão em isolamento com o vírus ativo para a doença.

A recomendação da Vigilância em Saúde continua sendo para que pacientes com sintomas gripais façam uso de máscaras de proteção, especialmente em ambientes com grande fluxo de pessoas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí