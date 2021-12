Saúde e Amunpar discutem participação dos municípios na abertura da Santa Casa Morumbi

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, e prefeitos da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar) conversaram nesta quarta-feira (15/12) sobre a abertura da nova ala da Santa Casa Morumbi, em Paranavaí. Outras demandas relacionadas à saúde também estiveram em pauta.

A unidade recebeu cerca de R$ 40 milhões do Governo do Estado para equipar a estrutura com o objetivo de desafogar e melhorar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em toda a região Noroeste. O hospital será referência para 280 mil pessoas em 28 municípios.

“A adesão das prefeituras é importante para que possamos colocar em dia as cirurgias eletivas e outras demandas. Estamos avançando, e espero que possamos o mais breve possível ativar todos os leitos”, disse Beto Preto.

A obra da unidade Morumbi foi iniciada há mais de duas décadas pela própria comunidade local, em um terreno cedido pela prefeitura. A construção avançou até os 45% de execução, mas foi paralisada. Após ajustes formais, foi possível que o Estado apoiasse o projeto. Inicialmente, foram R$ 20 milhões para a finalização da obra da infraestrutura, que se soma aos R$ 20,9 milhões aportados para equipar o espaço.

AMUNPAR – A Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná é composta por 28 municípios: Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Guairacá, Inajá, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena, Mirador, Nova Alianca do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranapoema, Paranavaí, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Izabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara e Terra Rica.

Presenças – A reunião contou ainda com a presença do deputado estadual Tião Medeiros e do secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes.

Fonte: Agência Estadual de Notícias