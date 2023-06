Saúde faz ações de conscientização no Dia Mundial sem Tabaco

Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Em Paranavaí, em alusão à data, as equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estão realizando palestras e dando orientações sobre o tema, tanto dentro das UBSs como em empresas e comércio. O objetivo é despertar a população para o assunto e divulgar sobre o tratamento de cessação de tabagismo oferecido pelo SUS.

“Já há alguns anos, o município oferece tratamento para quem quer parar de fumar. Basta procurar a UBS de referência (mais próxima de sua casa), e deixar o nome na recepção. As equipes entram em contato com as pessoas que manifestaram o desejo de parar de fumar para iniciar o tratamento, que pode ser individual ou em grupo. Lembrando que o tratamento contra o tabagismo é cognitivo comportamental, ou seja, requer mudanças de hábitos que são associados ao cigarro. A medicação ajuda no tratamento, mas é preciso também entender as emoções e gatilhos que levam a pessoa a fumar para não haver recaídas”, explica a coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo em Paranavaí, Daiana Letrinta.

Palestras educativas – Em uma parceria do município, através das coordenações dos programas de Controle do Tabagismo e Saúde na Escola, Secretaria Municipal de Educação e acadêmicos do 4º ano de Enfermagem da Unespar e Unfatecie, a Secretaria Municipal de Saúde tem realizados palestras educativas nas escolas públicas de Paranavaí, abordando o tema de “Prevenção ao tabaco e seus derivados”. O projeto, que iniciou neste mês de maio, vai acontecer até o fim do próximo semestre e tem o objetivo de trabalhar todas as turmas do 6° ao 9° ano das escolas de Paranavaí.

O assunto é abordado de forma objetiva com a finalidade de alertar os adolescentes sobre os riscos e os malefícios do tabaco nas suas mais variadas formas de apresentação, desde o cigarro comum até o narguilé e cigarros eletrônicos. O foco principal é levar informações importantes, que despertem os adolescentes para que não iniciem o uso do tabaco, uma vez que todos têm nicotina e outras substâncias que levam à dependência química.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí