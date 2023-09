Saúde promove capacitação sobre prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí, através da equipe do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), promoveu esta semana um treinamento para profissionais da Saúde e da Educação sobre prevenção ao suicídio. A ação intitulada “Setembro Amarelo: despertando o olhar de quem cuida” teve o objetivo de aprofundar os profissionais na sensibilização para a identificação de sinais e apoio às pessoas em vulnerabilidade emocional.

Segundo dados apresentados pelo psiquiatra do CAPS-AD, Edmo Bordin, mais pessoas morrem como resultado do suicídio do que de HIV, malária, câncer de mama ou guerras e homicídios. O Brasil está no 8º lugar do mundo com o maior número de casos. Em média, 800 mil pessoas morrem por suicídio por ano. De cada 100 mortes no mundo, uma é por suicídio e 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos psiquiátricos. Além disso, suicídio é a quarta maior causa de mortes entre jovens. Outro fato importante é que cada morte por suicídio afeta intimamente em média outras 60 pessoas, o que significa que 48 a 500 milhões de pessoas são expostas ao luto pelo suicídio.

“Falar sobre isso é a melhor forma de prevenir. E nós, como profissionais que lidam com tantas pessoas nas unidades de saúde, nas escolas, com adultos, adolescentes, crianças, devemos estar atentos aos sinais para identificar qualquer pedido de ajuda, por mais silencioso que ele possa ser”, destacou o psiquiatra.

