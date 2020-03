A Secretaria de Estado da Saúde confirmou duas mortes por coronavírus nesta sexta-feira (27/3) em Maringá. Os exames foram realizados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) nesta tarde.

As mortes referem-se a um homem de 84 anos que apresentou os primeiros sintomas no dia 15 deste mês e foi internado em um hospital da rede privada de Maringá. A filha dele havia viajado para a Espanha e retornou ao Brasil já doente, sendo confirmada para coronavírus no dia 18 com quadro clínico leve e em isolamento domiciliar até o momento.

Devido ao contato com este caso confirmado, o paciente passou a ser considerado como caso suspeito e morreu nesta quinta-feira (26/3). Já o segundo é uma mulher, 54 anos, que viajou para João Pessoa, na Paraíba, passou por São Paulo e retornou ao Estado no dia 11.

Os sintomas começaram no dia 14 e foi internada em rede particular de Sarandi no dia 20. A paciente morreu na quarta-feira (25/3). Ambos possuíam comorbidades (outras doenças).

