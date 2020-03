O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Saúde, vai intensificar a atualização cadastral da população no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida visa dar mais precisão a quantidade de usuários do sistema e atende uma convocação do Ministério da Saúde.

Para incentivar essa mobilização, o Ministério da Saúde vai beneficiar cerca de 45 mil equipes de Saúde da Família, que são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Paranavaí possui 24 equipes do Programa Saúde da Família, e cada uma é responsável por cerca de quatro mil pessoas.

Um dos critérios para o financiamento leva em consideração o número de pessoas cadastradas nos serviços de saúde. É dessa forma que será definido o valor de recursos a serem repassados aos municípios. Portanto, quanto mais pacientes acompanhados, mais recursos.

Paranavaí possui uma população estimada de 88 mil pessoas (dados do IBGE), porém, no sistema de saúde municipal, há 69 mil pacientes cadastrados. Ou seja, 19 mil usuários que utilizam o SUS em algum momento não tem o seu cadastro no município. “Todos os cidadãos fazem uso do sistema de saúde. Seja uma vacina em um posto de saúde, uma consulta na UPA ou um atendimento médico na UBS”, disse a secretária de Saúde de Paranavaí, Andreia Vilar.

O cadastramento pode ser feito durante as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde. “Pedimos que a população receba os agentes para que o cadastro seja feito. Temos até o mês de maio, data do primeiro pagamento do Governo Federal. Por isso, os ACSs farão visitas domiciliares em horários diferenciados (até às 20h de segunda à sexta-feira) e aos sábados. Pedimos aos cidadãos que tenham atenção e só aceitem a entrada do agente que estiver devidamente identificado e não repasse qualquer dado bancário, pois essa informação não é necessária para o cadastro”, ressalta Andreia.

O usuário do SUS pode verificar a situação do seu cadastro comparecendo a UBS mais próxima de sua casa, levando em mãos o CPF e um comprovante de residência.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí