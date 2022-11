Secretária de Saúde alerta para aumento de casos confirmados de Covid em Paranavaí

Depois de um mês de outubro tranquilo, com o menor número de casos confirmados de Covid dos últimos 30 meses, Paranavaí volta a experimentar um crescimento na curva de contaminação. Preocupada com essa realidade e com a intenção de conter a circulação do vírus, a Secretária de Saúde do município, Andréia Vilar, divulgou um alerta à população e frisou a importância da vacinação.

“No mês de outubro inteiro, tivemos 27 casos confirmados de Covid em Paranavaí, uma média de 7 casos por semana. Estávamos com a curva de contaminação em queda desde agosto. Agora, no Boletim Covid publicado nesta quarta-feira (16/11), Paranavaí registrou 32 casos confirmados em um período de 15 dias. Ou seja, a média de casos por semana mais que dobrou e em duas semanas já temos mais casos positivos do que em todo o mês de outubro. Isso nos acendeu um sinal de alerta. Felizmente, não temos casos graves, que necessitam de internação, leitos de UTI, etc. Mas não podemos relaxar agora”, pontuou a secretária.

Andréia destacou ainda que, no último dia 11 de novembro, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgou um comunicado alertando a população sobre o aumento de casos de Covid-19 no Brasil e divulgou uma série de orientações recomendadas para este momento no intuito de cessar este crescimento.

“A SBI aponta que este aumento de casos é devido à circulação de outras variantes do vírus. Então a recomendação é para que a população volte a adotar medidas de segurança básicas como o uso de máscaras e distanciamento social para evitar aglomerações e uma elevação na transmissão, especialmente da população mais vulnerável, como idosos e imunossuprimidos. Outra orientação é para que se aumente as taxas de vacinação contra a Covid-19, principalmente com relação às doses de reforço (3ª e 4ª dose). Por isso, nós voltamos a insistir que a população procure pela vacinação nos postos de saúde, já que a aplicação da 3ª dose é indicada para pessoas maiores de 12 anos, e a 4ª dose para pessoas maiores de 18 anos. A vacinação é nossa grande aliada nesta luta”, finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí