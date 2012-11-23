Secretaria de Saúde atualiza boletim epidemiológico da dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) atualizou nesta quarta-feira (17/9) os dados sobre os casos de dengue em Paranavaí. Segundo o boletim epidemiológico, de 1º de janeiro a 15 de setembro de 2025, a cidade registrou 2.426 notificações, sendo 1.493 casos confirmados, 919 descartados, 14 em investigação e um óbito relacionado à doença, registrado em maio.

A Sesau ressalta que os números são preliminares e podem sofrer alterações, já que notificações de semanas anteriores ainda podem ser inseridas no sistema conforme forem confirmadas.

Além disso, a Sesau informou que, nas últimas semanas, não houve novos casos confirmados de dengue, indicando que o quadro na cidade permanece estável.

A Prefeitura reforça a importância de que a população continue colaborando com o combate ao mosquito Aedes aegypti, eliminando água parada em caixas, pneus e recipientes, e apoiando as ações de prevenção em residências e espaços públicos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí