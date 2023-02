Secretaria de Saúde confirma 363º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o 363º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19 registrado desde o início da pandemia. A paciente era uma mulher de 55 anos, com comorbidades associadas, que estava internado na Santa Casa e entrou em óbito no último dia 8 de janeiro. Este foi o primeiro óbito de paciente com Covid registrado em 2023.

As outras 362 mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram registradas nos seguintes períodos: no ano de 2020 foram duas em abril; quatro em maio; uma em junho; três em julho; três em agosto; três em setembro; duas em outubro; cinco em novembro; e 12 em dezembro; no ano de 2021 foram 12 em janeiro; 25 em fevereiro; 43 em março; 48 em abril; 39 em maio; 51 em junho; 30 no mês de julho; cinco em agosto; 13 em setembro; nove em outubro; três em novembro; e uma em dezembro; e no ano 2022 foram registrados dez óbitos em janeiro; 13 em fevereiro; quatro em março; quatro em abril; três em maio; cinco em junho; três em agosto; dois em setembro; e quatro em dezembro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí