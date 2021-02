Secretaria de Saúde confirma 48º e 49º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta sexta-feira (5/2) o 48º e 49º óbitos de paciente de Paranavaí com Covid-19. As pacientes, duas mulheres de 62 e 78 anos, estavam internadas na ala Covid da Santa Casa.

Segundo informações da Vigilância em Saúde e do setor de Comunicação e Marketing da Santa Casa, a mulher de 78 anos foi atendida na UBS Centro no dia 22 de janeiro, apresentando tosse seca, coriza, dor de cabeça, fraqueza, diarréia e dor no corpo. Foi realizada a coleta de exame PCR para detecção do Covid-19. O laudo do LACEN foi liberado no dia 24 de janeiro, com resultado positivo.

No dia 26 de janeiro, a paciente procurou atendimento na UPA 24 horas, apresentando cansaço e falta de ar. Ela foi encaminhada para a ala Covid da Santa Casa e deu entrada inicialmente na Enfermaria, recebendo suporte com máscara de oxigênio. Com uma piora no quadro de saúde, no mesmo dia a paciente foi transferida para a UTI e, no dia 28 de janeiro precisou ser intubada. Na tarde desta quinta-feira (4), houve agravamento no seu quadro geral e a mulher evoluiu a óbito. Como comorbidade, ela tinha hipertensão.

Já a mulher de 62 anos foi atendida na UBS Centro no dia 19 de janeiro, já com um Teste Rápido particular com resultado positivo em mãos. Ela apresentava tosse seca e dor nas costas.

No dia 25 de janeiro, a paciente deu entrada na ala Covid da Santa Casa, sendo internada inicialmente na Enfermaria e recebendo suporte com catéter de oxigênio. No dia 28 seu quadro de saúde piorou e ela foi transferida para a UTI. Com o agravamento do estado geral, ela precisou ser intubada no dia 30. No início da noite desta quinta-feira (4/2) houve nova piora em seu estado de saúde e a paciente evoluiu a óbito. Como comorbidades, ele tinha hipertensão, diabetes e obesidade.

As 47 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; sete homens e quatro mulheres em janeiro; e um homem em fevereiro.

