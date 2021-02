Secretaria de Saúde confirma 51º e 52º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta quarta-feira (10/2) o 51º e 52º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Os pacientes eram dois homens de 64 e 68 anos.

Segundo informações da Vigilância em Saúde, o homem de 64 anos foi atendido na UBS Centro no dia 26 de janeiro, apresentando tosse, dor de garganta, dor no corpo e perda de paladar. Foi realizada a coleta de exame PCR para detecção do Covid-19. O laudo do LACEN foi liberado no dia 29 de janeiro, com resultado positivo.

No dia 31 de janeiro, o paciente deu entrada na ala Covid da Santa Casa, sendo internado na Enfermaria. No dia 2 de fevereiro ele teve alta da ala Covid da Santa Casa. Na sequência, o paciente foi internado no Hospital Metropolitano de Sarandi. Houve um agravamento no seu quadro de saúde e o homem evoluiu a óbito na madrugada do último dia 7 de fevereiro. Como comorbidades, ele tinha diabetes, hipertensão e cardiopatia.

Já o homem de 68 anos foi atendido na UBS Centro no dia 4 de fevereiro, apresentando falta de ar, fraqueza e cansaço. Foi realizada a coleta de exame PCR para detecção do Covid-19 e o paciente foi encaminhado para internamento na ala Covid da Santa Casa, onde deu entrada inicialmente na Enfermaria. No mesmo dia, houve piora em seu quadro geral de saúde, e o paciente foi transferido para a UTI, passando a receber suporte de máscara de oxigênio. No dia 7 de fevereiro ele precisou ser intubado e, no dia 9, houve um agravamento em seu estado de saúde e o homem evoluiu a óbito no fim da tarde. Como comorbidades, ele tinha hipertensão e obesidade.

As 50 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; sete homens e quatro mulheres em janeiro; e dois homens e duas mulheres em fevereiro.

