Secretaria de Saúde confirma 61º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta quarta-feira (24/2) o 61º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. A paciente, uma mulher de 86 anos, entrou em óbito no dia 17 de fevereiro na UPA 24 horas.

Segundo informações da Vigilância em Saúde, a paciente foi atendida na UPA 24 horas no dia 15 de fevereiro e, com sintomas suspeitos para Coronavírus, foi internada no setor Covid da unidade de saúde. Na manhã do dia 17 houve um rápido agravamento em seu estado de saúde e a paciente passou a receber suporte com máscara de oxigênio. Ela chegou a ser intubada, mas não resistiu e evoluiu a óbito às 10h45. Como comorbidades, ela tinha hipertensão e sequelas de um AVC.

Ainda no dia 17 foi realizada a coleta de exame para detecção de Covid-19 e o laudo do Lacen foi liberado nesta terça-feira, dia 23, com resultado positivo. Por isso, só neste momento o caso passa a integrar as estatísticas de óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19.

As 60 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; sete homens e quatro mulheres em janeiro; e oito homens e seis mulheres em fevereiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí