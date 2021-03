Secretaria de Saúde confirma 71º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta sexta-feira (5/3) o 71º óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19. O paciente, um homem de 83 anos, entrou em óbito no dia 24 de fevereiro.

O homem teve início dos sintomas no dia 20 de fevereiro e entrou em óbito no dia 24 de fevereiro, mesmo dia em que foi realizada a coleta de exame PCR para detecção do Coronavírus. Sendo assim, o paciente ainda era considerado suspeito para Covid-19. Como comorbidades, ele tinha doença renal crônica e era tabagista.

As 70 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; sete homens e quatro mulheres em janeiro; dez homens e treze mulheres em fevereiro; e uma mulher neste mês de março.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí