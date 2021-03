Secretaria de Saúde confirma mais 6 óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta segunda-feira (1º/3) o 62º, 63º, 64º, 65º, 66º e 67º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Os pacientes eram quatro mulheres de 34, 72 (duas com a mesma idade) e 86 anos, e dois homens de 63 e 75 anos.

Uma das mulheres de 72 anos entrou em óbito no dia 16 de fevereiro, no Hospital Santa Rita de Maringá. Como comorbidade, ela tinha câncer de mama.

Outras duas mulheres, uma de 34 anos e outra de 86 anos, entraram em óbito na ala Covid da Santa Casa de Paranavaí. A mulher de 34 anos faleceu no último sábado, dia 27, e como comorbidade ela tinha Síndrome de Down. Já a mulher de 86 anos evoluiu a óbito neste domingo, dia 28. Como comorbidades, ela tinha hipertensão, diabetes e Alzheimer.

Os outros três pacientes, uma mulher de 72 anos e dois homens de 63 e 75 anos, entraram em óbito neste fim de semana na UPA 24 horas. O homem de 75 anos não tinha comorbidades relatadas e faleceu no último sábado, dia 27. Já o homem de 63 anos tinha hipertensão como comorbidade associada e entrou em óbito neste domingo, dia 28. A mulher de 72 também faleceu neste domingo, dia 28 e, como comorbidade, tinha hipertensão.

As 61 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; sete homens e quatro mulheres em janeiro; e oito homens e sete mulheres em fevereiro.

