Secretaria de Saúde confirma mais cinco óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta terça-feira (6/4) o 124º, 125º, 126º, 127º e 128º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Os pacientes eram três homens de 49, 59 e 82 anos, e duas mulheres de 69 e 86 anos.

O homem de 82 anos entrou em óbito no dia 11 de março, na UPA de Paranavaí. O caso estava sob investigação e, por isso, só agora entra para as estatísticas do município. O paciente não tinha comorbidades relatadas.

O homem de 49 anos faleceu no dia 2 de abril (sexta-feira). Ele estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi. Segundo os relatos médicos, ele também não tinha comorbidades associadas.

Já o homem de 59 anos entrou em óbito nesta segunda-feira, dia 5 de abril, na UPA 24 horas. Também não há relatos de que o paciente tinha qualquer comorbidade pré-existente.

As duas mulheres entraram em óbito nesta terça-feira, dia 6 de abril. A paciente de 69 anos estava internada na ala Covid da Santa Casa. Já a mulher de 86 anos estava internada no Hospital de Campanha Morumbi. Ambas as pacientes tinham hipertensão como comorbidade associada.

As 123 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril de 2020; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; oito homens e quatro mulheres em janeiro de 2021; onze homens e quatorze mulheres em fevereiro; dezessete homens e vinte e cinco mulheres em março; e seis homens e três mulheres neste mês de abril.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí