Secretaria de Saúde confirma mais dois óbitos de moradores de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quinta-feira (7/1) o 36º e 37º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Os pacientes são um homem de 44 anos que faleceu no dia 20 de dezembro de 2020 e outro homem de 66 anos que faleceu no dia 23 de dezembro de 2020. Ambos os pacientes eram moradores de Paranavaí, mas entraram em óbito em outras cidades onde estavam internados para tratamento médico.

As 35 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram todas registradas em 2020: duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; cinco homens e cinco mulheres no mês de dezembro; e dois homens neste mês de janeiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí