Secretaria de Saúde confirma mais três óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou no início da manhã desta segunda-feira (25/1) o 42º, 43º e 44º óbitos de pacientes de Paranavaí com Covid-19. Os pacientes são uma mulher de 75 anos que faleceu no último dia 21 de janeiro, um homem de 73 anos que faleceu no dia 23 de janeiro e uma mulher de 63 anos que faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 25.

Segundo informações da Vigilância em Saúde, a mulher de 75 anos realizou um Teste Rápido particular no dia 11 de janeiro, com resultado positivo. No dia 12 ela procurou atendimento na UPA 24 horas apresentando dor no corpo, tosse e fraqueza. Ela foi encaminhada no mesmo dia para internamento na Enfermaria da ala Covid da Santa Casa. No dia 16 ela teve alta da Santa Casa de Paranavaí. Nos dias seguintes, a mulher foi levada pela família para internamento no Hospital Metropolitano de Sarandi, onde teve piora no seu estado de saúde e entrou em óbito no dia 21. Como comorbidades, a mulher tinha diabetes, hipertensão e nefropatia.

Já o homem de 73 anos realizou um Teste Rápido particular no dia 11 de janeiro, com resultado positivo. Ele procurou atendimento primeiramente na UBS Centro no dia 19 de janeiro, apresentando queda de saturação, e foi imediatamente encaminhado para a UPA 24 horas para internamento. No dia 20 de janeiro o homem deu entrada na ala Covid da Santa Casa, apresentando tosse, dor no corpo e falta de ar. O paciente foi internado diretamente na UTI e posteriormente precisou de intubação. No último sábado, dia 23, seu quadro de saúde se agravou e o paciente evoluiu a óbito. Como comorbidades, o homem tinha hipertensão e problemas cardíacos.

O terceiro óbito de paciente de Paranavaí com Covid-19 foi de uma mulher de 63 anos. Ela recebeu o primeiro atendimento no dia 10 de janeiro na UPA 24 horas, apresentando coriza, tosse e dor de garganta. Foi realizada a coleta de exame e enviado para o LACEN (Laboratório Central do Estado). O laudo com resultado positivo foi liberado no dia 14 de janeiro. Um dia antes da liberação do laudo, a paciente deu entrada na ala Covid da Santa Casa, sendo internada diretamente na UTI e recebendo suporte com máscara de oxigênio por apresentar falta de ar, dor torácica, febre persistente, fraqueza e queda de saturação. No dia 16 ela precisou ser intubada. Durante a madrugada desta segunda-feira (25) seu quadro se agravou e a paciente evoluiu a óbito. No total, ela ficou 12 dias internada na ala Covid da Santa Casa. Como comorbidades, a mulher tinha hipertensão e diabetes.

As 41 primeiras mortes de pacientes confirmados para Covid-19 em Paranavaí foram duas mulheres em abril; três homens e uma mulher em maio; uma mulher em junho; quatro homens em julho; duas mulheres e um homem em agosto; três homens em setembro; um homem em outubro; três homens e duas mulheres em novembro; sete homens e cinco mulheres no mês de dezembro; e cinco homens e uma mulher neste mês de janeiro.

