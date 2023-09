Secretaria de Saúde divulga comunicado com orientações para lidar com onda de calor

Com o rápido aumento do calor e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) de temperaturas superando os 42ºC nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí, através da Vigilância em Saúde, divulgou ontem (22/9) um Comunicado com orientações gerais à população. “As ondas de calor são eventos climáticos em que as temperaturas aumentam significativamente por um período prolongado. Durante esses períodos, é fundamental adotar medidas para prevenir problemas de saúde relacionados ao calor e garantir o seu conforto”, enfatiza a secretária Andréia Vilar.

O Comunicado da Secretaria de Saúde traz oito orientações importantes para lidar com a onda de calor intenso em Paranavaí.

1. Mantenha-se Hidratado:

- Beba bastante água ao longo do dia, mesmo se não estiver com sede;

- Evite bebidas alcoólicas e cafeína, pois podem levar à desidratação.

2. Proteja-se do Sol:

- Use roupas leves, de preferência de cores claras;

- Utilize chapéus de abas largas e óculos de sol para proteger o rosto e os olhos;

- Aplique protetor solar com fator de proteção adequado sempre que sair ao ar livre.

3. Evite Atividades ao Ar Livre nos Horários Mais Quentes:

- Tente realizar atividades ao ar livre durante as primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas.

4. Mantenha sua Casa Fresca:

- Mantenha as janelas fechadas durante o dia e abra-as à noite para ventilar;

- Use ventiladores ou ar condicionado, se disponíveis;

- Evite usar aparelhos elétricos que gerem calor durante o dia.

5. Cuidados com Grupos Vulneráveis:

- Esteja atento a crianças, idosos e pessoas com condições médicas crônicas, que são mais suscetíveis ao calor;

- Verifique regularmente o estado de saúde de familiares e vizinhos em situações de risco.

6. Reconheça os Sintomas de Insolação e Desidratação:

- Sintomas de insolação incluem confusão, tontura, sudorese excessiva, pele vermelha e quente, náuseas e vômitos;

- Sintomas de desidratação incluem boca seca, urina escura e diminuição da quantidade de urina.

7. Cuide do seu animal de estimação:

- Troque a água com maior frequência e, se possível, coloque sempre uma pedra de gelo no recipiente;

- Não deixe seu animal amarrado em locais quentes, proteja-o do sol;

8. Procure Atendimento Médico se Necessário:

- Se você ou alguém ao seu redor apresentar sintomas graves de insolação ou desidratação, procure assistência médica imediatamente.

Protocolo para as escolas – A Secretaria de Saúde também disponibilizou aos professores e diretores da rede de ensino municipal e particular, um Protocolo de Recomendações para lidar com a onda de calor nas escolas. A ideia é garantir um ambiente escolar seguro e saudável durante esses eventos climáticos.

1. Educação e Conscientização: Inicie campanhas de conscientização sobre os perigos das ondas de calor e medidas preventivas. Eduque alunos, professores e pais sobre os sintomas de insolação e desidratação.

2. Plano de Emergência: Desenvolva um plano de emergência específico para ondas de calor, com procedimentos claros para lidar com situações de risco.

3. Revisão das Instalações: Certifique-se de que as instalações escolares estejam em boas condições, com sistemas de ventilação e climatização funcionando adequadamente.

4. Fornecimento de Água Potável: Disponibilize água potável em abundância, instalando bebedouros em locais de fácil acesso.

5. Horários Alternativos: Planeje atividades ao ar livre, como intervalos e aulas de educação física, durante os períodos mais frescos do dia ou em locais sombreados.

6. Vestuário Adequado: Oriente alunos e professores a usarem roupas leves e protetoras do sol.

7. Reforço na Hidratação: Promova a importância da hidratação regular entre alunos e professores. Estabeleça intervalos para beber água durante o dia.

8. Comunicação Transparente: Mantenha uma comunicação transparente com pais, alunos e professores, informando sobre as ações tomadas durante a onda de calor e quaisquer medidas futuras planejadas. Lidar com ondas de calor requer planejamento e preparação adequados.

Ao seguir este protocolo de recomendações, a Secretaria Municipal de Educação e escolas privadas podem contribuir para a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no ambiente escolar durante eventos climáticos extremos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí