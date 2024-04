Secretaria de Saúde faz busca ativa de jovens até 19 anos para vacinação contra o HPV

O Ministério da Saúde começou esta semana uma nova estratégia de vacinação contra o HPV: a partir de agora, o esquema será em dose única, substituindo o antigo modelo em duas aplicações. O público-alvo continua sendo formado por meninas e meninos de 9 a 14 anos, visando protegê-los antes da exposição ao vírus. Além disso, a Nota Técnica Federal recomenda que os estados e municípios realizem busca ativa para garantir que jovens brasileiros de até 19 anos tenham acesso à vacina contra o HPV. Nesses casos, poderão receber o esquema em dose única todas as pessoas dentro dessa faixa etária que não receberam uma ou duas doses do imunizante no período recomendado.

“Estamos fazendo uma busca ativa da população entre 9 e 19 anos e pedindo que quem ainda não tomou nenhuma dose contra o HPV procure a sala de vacina mais próxima de sua casa e coloque a Carteira de Vacinação em dia. Todas as salas de vacina do município têm doses disponíveis e ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h”, explica a coordenadora de Imunização de Paranavaí, Grazieli Barbaço.

O grupo prioritário para vacinação contra o HPV também inclui pessoas com imunocomprometimento, vítimas de violência sexual e outras condições específicas, conforme disposição do Programa Nacional de Imunizações (PNI), podendo receber a vacina até os 45 anos.

O principal objetivo do esquema em dose única é aumentar a adesão à vacinação e ampliar a cobertura vacinal, visando eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública. A recomendação da dose única foi embasada em estudos com evidências robustas sobre a eficácia do esquema frente às versões com duas ou três etapas. Além disso, o esquema segue as recomendações mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí