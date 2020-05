Secretaria de Saúde informa: Paranavaí tem 81 pessoas confirmadas e 59 recuperadas de Covid

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou nesta quinta-feira (7/5) um balanço geral sobre a situação da pandemia de Covid-19 em Paranavaí. Dois novos casos foram confirmados. Com isso, o município tem agora 81 casos confirmados de Coronavírus. Mas a boa notícia é que subiu para 59 o número de pessoas recuperadas, que já cumpriram os 14 dias de isolamento e estão fora do período de transmissão da doença.

“Algumas pessoas têm nos questionado porquê continuamos apresentando o número total de casos confirmados nos nossos boletins diários. A intenção não é, de forma alguma, causar pânico, mas sim de apresentar os dados reais da situação em nossa cidade. Desde o início, assumimos o compromisso de sermos muito transparentes com as informações. Uma vez que uma pessoa é positivada através de exames, ela continua sendo contada com um caso que foi confirmado. A pessoa não deixa de ser confirmada mesmo que esteja recuperada; ela só não está mais com o vírus ativo. Para saber quantas pessoas testadas e confirmadas ainda estão em período de transmissão do vírus, basta fazer uma conta simples e diminuir ,do total, o número de pessoas recuperadas (59 até o momento) e o número de óbitos registrados (4 até agora). Sendo assim, hoje Paranavaí tem apenas 18 pessoas com o vírus ativo, duas delas estão internadas na enfermaria da ala exclusiva para tratamento de pessoas suspeitas e confirmadas para Covid-19 na Santa Casa e as outras 16 estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pelas equipes médicas do município”, explica a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

Andréia esclarece ainda as dúvidas com relação os casos suspeitos do município. “O número de casos suspeitos varia muito de um dia para o outro, tanto para mais quanto para menos. Isto porque, assim como muitos casos vão sendo descartados ou positivados através dos laudos dos exames, outros casos suspeitos novos vão sendo registrados todos os dias. É preciso que fique claro que consideramos casos suspeitos aqueles em que a pessoa procurou atendimento em uma das unidades de saúde da cidade (públicas ou particulares), foi testada através de coleta de material para exame e está aguardando o resultado”, frisa a secretária.



Mais 2 casos confirmados de Covid-19 em Paranavaí



Mais 2 casos confirmados – As duas pacientes confirmadas nesta quinta-feira (7/5) são duas mulheres de 52 e 64 anos. Uma delas foi positivada através de Teste Rápido e a outra através de laudo do LACEN. Ambas estão cumprindo isolamento domiciliar e sendo monitoradas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. A Vigilância em Saúde também informou que vai manter o monitoramento dos comunicantes (pessoas que tiveram contato direto) das duas pacientes confirmadas.

Vale lembrar que o boletim divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Comunicação com os números do Covid-19 em Paranavaí, dizem respeito apenas a pacientes residentes no município. Os casos de outras cidades da região não são contabilizados neste boletim.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí