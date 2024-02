Secretaria de Saúde organiza ações emergenciais para intensificar o combate à dengue em Paranavaí

A Secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar, convocou uma reunião de urgência na tarde desta segunda-feira (5/2) com os coordenadores das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e médicos para organizar as próximas ações emergenciais de combate à dengue no município. A partir desta semana, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) vão trabalhar em conjunto com os Agentes de Endemias da Vigilância em Saúde nas visitas domiciliares, fazendo mutirões de limpeza nos pontos mais críticos da cidade. E na próxima segunda e terça-feira, dias 12 e 13 de fevereiro, pontos facultativos de Carnaval, as equipes da Saúde vão trabalhar em sistema de escalas para garantir o atendimento à população.

“Hoje estamos entre os municípios do Paraná com maior número de casos confirmados de dengue. Com o Carnaval se aproximando, sentimos que precisávamos intensificar ainda mais as ações. Já estamos em estado de epidemia e com Decreto preparado para encaminhar para o Governo do Estado para, com aval da Defesa Civil, decretar estado de alerta contra dengue em Paranavaí. Nos dois últimos sábados, fizemos mutirões na região dos Três Conjuntos e foram tirados 30 caminhões de lixo. Em duas semanas a Vigilância já atendeu 152 denúncias, fez 12 notificações e 47 intimações (33 já resolvidas e 14 aguardando retorno). No mês de janeiro, a UBS Centro atendeu de 135 a 235 consultas por dia só de casos de apoio à UPA, fora os atendimentos normais das equipes do Estratégia Saúde da Família, pequenas cirurgias etc. A situação está realmente alarmante”, explicou Andréia.

A partir desta terça-feira (6/2), as equipes de endemias da Vigilância em Saúde vão começar a instalação de armadilhas para verificar os pontos mais críticos onde estão depositados os ovos do Aedes aegypti e, posteriormente, fazerem o roteiro para atuação do carro fumacê na cidade. “Claro que nossa melhor opção ainda seria destruir os focos de larvas nos quintais, mas infelizmente a população não está colaborando adequadamente. Por isso, já estamos solicitando ao Governo do Estado o carro fumacê para aplicação do veneno contra o mosquito para podermos atuar mais intensamente”, esclareceu o assessor de combate a endemias da VISA, Tiago Dias de Almeida.

Outra decisão importante foi com relação aos atendimentos em Saúde nos dois dias de ponto facultativo do Carnaval, 12 e 13 de fevereiro. “Vamos abrir a UBS Centro, das 7h às 22h, tanto na segunda quanto na terça-feira, para funcionar como ponto de apoio da UPA. Já estamos montando um sistema de escalas onde os médicos e as equipes de todas as UBSs vão participar dos turnos de atendimento na UBS Centro para garantir os serviços à população. Serão pelos menos três médicos por turno (manhã, tarde e noite). A Farmácia Municipal, os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), o SINAS (Sistema Integrado de Atendimento em Saúde) e o setor administrativo da Secretaria de Saúde também terão atendimentos na segunda e na terça-feira em horários diferenciados, que serão divulgados nos próximos dias. Agora não é hora de baixarmos a guarda e estamos unindo forças para combater esse pequeno, mas tão nocivo inimigo”, concluiu a secretária Andréia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí