Secretaria de Saúde presta contas do 1º quadrimestre de 2023 em Audiência Pública

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde realizou na última semana, na Câmara de Vereadores de Paranavaí, uma Audiência Pública para prestar contas à população sobre as ações realizadas no 1o quadrimestre deste ano. A Audiência Pública foi realizada presencialmente e também de maneira on-line, com transmissão pela página do Facebook da Câmara Municipal de Paranavaí.

Apresentação – Atualmente, 34 unidades integram a rede física de serviços próprios do SUS (Sistema Único de Saúde) em Paranavaí. A rede é composta por: quatro unidades móveis de nível pré-hospitalar na área de urgência; 19 Unidades Básicas de Saúde, sendo 18 UBS e o SINAS (Sistema Integrado de Atendimento em Saúde); três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II, CAPS AD e CAPS-i); uma Central de Gestão em Saúde (Secretaria Municipal de Saúde); uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas); um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); um pólo Academia da Saúde; uma Farmácia Municipal; um serviço de atendimento domiciliar (Programa Melhor em Casa); um Ambulatório de Saúde Mental; e a Vigilância em Saúde.

Além disso, o município conta ainda com cinco unidades integrando a rede física de serviços terceirizados em Saúde, sendo: um laboratório de análises clínicas; duas clínicas de radiologia; uma empresa de radiologia para execução de raio-x na UPA; e o Centro Regional de Especialidades (CIS-CRE).

No total, a Secretaria de Saúde tem 715 profissionais em serviço, compondo o quadro de servidores do município. No 1º quadrimestre deste ano (de 1º de janeiro a 30 de abril), 25 novos profissionais foram admitidos através de Concurso Público: 7 Agentes de Combate a Endemias; 1 Auxiliar de Farmácia; 2 Enfermeiros Geral; 2 Médicos Pediatras (2h); 2 Médicos Clínico Geral (40h); 4 Médicos Plantonistas (72h); 1 Médico Plantonista Clínico Geral; 1 Motorista; 1 Psicólogo; e 4 Técnicos de Enfermagem Geral.

Indicadores – A equipe técnica do município apresentou, durante a Audiência Pública, o detalhamento dos números de atendimentos de cada segmento de Saúde nas UBSs e SINAS. De 1º de janeiro a 30 de abril deste ano (1º quadrimestre) o município contabilizou 60.275 atendimentos com profissionais médicos; 27.984 atendimentos com enfermeiros; 12.066 com odontólogos; 2.333 com psicólogos; 315 com nutricionistas; 563 com fonoaudiólogos; 33 com fisioterapeutas; 29 com profissionais do serviço social; e 113 com profissionais de Educação Física.

Com relação às consultas médicas de especialidades realizadas nas UBSs e SINAS, no 1º quadrimestre de 2023 o município atingiu a marca de 4.486 consultas de ginecologia e obstetrícia; 2.928 consultas de pediatria; 532 de dermatologia; 1.420 de cardiologia; 355 de urologia; 555 de infectologia; 180 de reumatologia e 176 de endocrinologia.

O relatório de prestação de contas também apontou números consideráveis de ações e atendimentos feitos pelos principais setores de serviços em Saúde de Paranavaí. A Vigilância em Saúde, por exemplo, somou 6.247 ações no 1º quadrimestre, divididas entre ações e atendimentos dos setores de Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Saúde do Trabalhador e Zoonoses.

No 1º quadrimestre, o município somou ainda: 3.380 ocorrências atendidas pelo SAMU; 109.912 exames laboratoriais e de imagem terceirizados; 16.004 atendimentos e acompanhamento psicossocial – sendo 5.311 atendimentos no CAPS AD, 6.714 no CAPS II e 3.979 no CAPS-i; e 6.055 pessoas transportadas para tratamentos fora do domicílio (TFD) em Curitiba ou outras regiões do Estado do Paraná.

Serviço de Urgência e Emergência – Um dos indicadores que mais chama atenção é o do serviço de urgência e emergência hospitalar desenvolvido pela UPA 24 horas. Só no 1º quadrimestre deste ano, a Unidade de Pronto Atendimento realizou 124.602 procedimentos clínicos; 6.036 procedimentos com finalidade diagnóstica; e 1.062 procedimentos cirúrgicos.

Considerando os critérios de classificação de risco (Protocolo de Manchester), de 1º de janeiro a 30 de abril deste ano, a UPA 24 horas realizou 9.262 atendimentos de urgência e emergência e 18.961 atendimentos de clínica básica. São considerados atendimentos de urgência e emergência os classificados nas cores vermelha (emergência – 63 atendimentos), laranja (muito urgente – 1.280 atendimentos) e amarela (urgente – 7.919). E são considerados atendimentos de clínica básica aqueles não emergenciais, classificados com as cores azul (normal – 3.394 atendimentos) e verde (pouco urgente – 15.567).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí