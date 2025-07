Secretaria de Saúde promove capacitação inédita para profissionais sobre dor crônica

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí, por meio da Escola de Saúde Pública (ESAP), realizará no dia 31 de julho a capacitação técnica PACTO – Programa de Atualização e Capacitação em Tratamentos Otimizados da Dor, voltada a profissionais da área da saúde. A ação integra o programa Pvai Sem Dor e acontecerá no auditório da Unespar Campus Paranavaí. A formação terá carga horária de 20 horas, contará com certificação gratuita e participação totalmente isenta de custos.

A capacitação é destinada a ortopedistas, médicos de diversas especialidades, enfermeiros, demais profissionais do SUS de Paranavaí, gestores das Secretarias Municipais de Saúde da 14ª Regional de Saúde e acadêmicos da área da saúde.

O curso será ministrado pelo Dr. Jonas Lenzi, ortopedista, cirurgião de coluna e intervencionista em dor. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site: https://canaldador.com.br. As vagas são limitadas.

“Essa capacitação irá promover atualização técnico-científica sobre o manejo da dor crônica, com ênfase em estratégias clínicas seguras, resolutivas e baseadas em evidências. A proposta também visa ampliar a resolutividade da rede SUS, reduzindo a medicalização excessiva e estimulando abordagens integradas, humanizadas e multidisciplinares”, explicou João Bruno, diretor de Gestão em Saúde.

A iniciativa conta com o apoio institucional da Unespar – Campus Paranavaí e da Unifatecie, que atuam como parceiras estratégicas na viabilização da formação e mobilização regional dos profissionais de saúde.

SERVIÇO

PACTO – Programa de Atualização e Capacitação em Tratamentos Otimizados da Dor

Data: 31 de julho de 2025

Local: Auditório da Unespar – Campus Paranavaí

Carga horária: 20 horas

Certificação: Gratuita

Evento: 100% gratuito

Inscrições: https://canaldador.com.br

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí