Secretaria de Saúde promove Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (10)

A Secretaria Municipal de Saúde de Paranavaí, em parceria com o Ministério da Saúde, realiza no próximo sábado, dia 10 de maio, o Dia D de vacinação contra a gripe influenza. A ação será aberta ao público geral, incluindo crianças, gestantes e idosos.

As doses oferecidas protegem contra as principais cepas do vírus influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2. A vacinação acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que possuem sala de vacina. Para receber a imunização, é necessário apresentar o CPF e a carteira de vacinação.

Confira os locais e horários de atendimento:

Das 8h às 16h: UBSs dos bairros Campo Belo, Três Conjuntos, Panorama, Celso Konda, Jardim Maringá, Centro, Chácara Jaraguá, Jardim Morumbi, Zona Leste, Ouro Branco, Monte Cristo, Coloninha e nos Distritos de Graciosa e de Sumaré.

Das 8h às 13h: UBS do Distrito de Mandiocaba.

De acordo com a coordenadora de Imunização do município, Grazieli Neves, Paranavaí recebeu até o momento 31.490 doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, 9.437 pessoas foram imunizadas desde o início da campanha, no dia 1º de abril.

Desse total, foram vacinados: 5.931 idosos, 1.154 crianças, 301 gestantes e 2.051 demais grupos prioritários.

“É importante que as pessoas se imunizem contra o vírus da influenza para evitar complicações respiratórias, hospitalizações e até casos graves da doença. A vacina é segura, eficaz e continua sendo a principal forma de proteção”, reforça Grazieli.

A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de surtos, especialmente com a chegada do outono e inverno, períodos de maior circulação do vírus.

