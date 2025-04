Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de vacinação para grupos prioritários

A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta terça-feira, 1º de abril, em todo o Paraná. Em Paranavaí, todas as pessoas que pertencem aos grupos prioritários têm direito à vacina gratuitamente. A dose protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2.

De acordo com a coordenadora de imunização, Gazieli Neves Barbaço, das 8.600 doses enviadas na primeira remessa para a 14ª Regional de Saúde, 2.800 foram destinadas a Paranavaí. A distribuição foi feita de forma igualitária, com 200 doses para cada sala de vacina.

As Unidades Básicas de Saúde que possuem salas de vacina atendem das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. São elas: Distrito de Graciosa, Campo Belo, 3 Conjuntos, Panorama, Celso Konda, Jardim Maringá, Centro, Distrito de Sumaré, Chácara Jaraguá, Jardim Morumbi, Zona Leste, Ouro Branco, Monte Cristo e Coloninha.

“As quatro UBSs que não possuem sala de vacina, o recomendado é ir à UBS mais próxima de onde mora”, explicou a coordenadora, referindo-se às unidades Casa de Apoio Panorama, José Eloy, Rural (Jardim Morumbi) e Distrito de Mandiocaba.

Os grupos prioritários para a vacinação incluem:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes

- Idosos com 60 anos ou mais

- Puérperas

- Trabalhadores da Saúde

- Professores do ensino básico e superior

- Indígenas (dentro e fora de terras indígenas)

- Quilombolas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

- Profissionais das Forças Armadas

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Trabalhadores dos Correios

- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

- Adolescentes e jovens (12 a 21 anos) sob medidas socioeducativas

- Pessoas em situação de rua

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí