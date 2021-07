Segunda etapa do programa de tratamento de obesidade atendeu 82 pessoas

O município de Paranavaí realizou no último sábado a segunda etapa do programa multiprofissional de tratamento da obesidade. A ação que aconteceu no Centro da Juventude atendeu 82 pessoas e foi vista como muito positiva pelos profissionais envolvidos.

Foram realizados testes motores e de aptidão física, medidas antropométricas, teste de composição corporal, parâmetros hemodinâmicos e questionários de qualidade de vida, estágio de prontidão para mudança do comportamento relacionado ao comportamento alimentar e nível de atividade física.

Além disso, o município também realizou avaliações laboratoriais para a determinação de parâmetros bioquímicos (glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total, HDL-c, LDL-c e triglicérides). Essa avaliação faz parte do tratamento multiprofissional de terapia cognitiva comportamental com profissionais da área da nutrição, educação física, enfermagem, psicólogos e médicos das secretarias envolvidas (Saúde e Esportes e Lazer).

A próxima ação será iniciada a partir do dia 19, próxima segunda-feira. Para a fase de intervenção estão sendo formadas três turmas que serão atendidas por nutricionista, educador físico, psicólogo e farão atividades físicas. Os encontros vão acontecer às segundas e quartas, no Centro da Juventude. O acompanhamento acontecerá por 16 semanas.

“O tratamento de obesidade tem como objetivo a redução do peso e dos fatores associados a doença através abordagem cognitivo-comportamental. Todos serão reavaliados após este período e serão acompanhados pelo médico da equipe conforme diagnósticos iniciais”, explica Ieda Carla Candido, diretora de Esportes e Lazer e uma das coordenadoras do programa.

Após o tratamento, os participantes serão encaminhados para unidades de saúde de referência para continuidade do acompanhamento e também para pólos de atividade física.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí