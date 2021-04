Os agentes de endemias de Paranavaí finalizaram nesta quinta-feira (8/4) as visitas domiciliares em todos os bairros da cidade para fazer o segundo Levantamento de Índice Rápido do Aedes (LIRA) de 2021. Desta vez, o LIRA registrou índice de 1,7, representando médio risco de infestação do mosquito Aedes aegypti. O primeiro levantamento realizado em janeiro apresentou índice de 4,9 (alto risco de infestação).



Segundo LIRA do ano tem índice de 1,7 e médio risco de infestação do mosquito da dengue





Para a realização do novo LIRA, a Vigilância em Saúde dividiu a cidade em cinco setores de fiscalização. Apenas um setor está com baixo risco de infestação, com índice de 0,5. Os outros quatro setores estão na faixa de médio risco, com índices entre 1,4 e 2,8. No total, foram inspecionados 2.166 imóveis entre os dias 5 e 8 de abril.

As regiões com maior infestação de larvas são as que abrangem o Jardim Santos Dumont, Vila Operária e Morumbi. “Nestas regiões, metade dos focos de larvas do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em vasos de plantas e bebedouros de animais. A outra metade foi encontrada em lixo espalhado pelos quintais. Precisamos continuar contando com a colaboração da população na limpeza das casas e terrenos para que não enfrentemos dias piores, lutando com a dengue e a pandemia de Covid-19 ao mesmo tempo”, aponta a diretora da Vigilância em Saúde, Keila Stelato.

O último Boletim da Dengue de Paranavaí mostrou que desde o dia 1º de agosto de 2020 até quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, o município já havia notificado 1.043 casos suspeitos de dengue. Deste total, 121 casos foram confirmados, 887 descartados e 35 ainda são suspeitos (aguardam resultado). Nenhuma morte por dengue foi confirmada no período. Lembrando que os números são contabilizados a partir do dia 1º de agosto de 2020, seguindo o ano epidemiológico estabelecido pela SESA (Secretaria de Estado da Saúde).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí