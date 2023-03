Segundo LIRA do ano tem índice de 7,1 e Vigilância alerta para situação perigosa em algumas regiões da cidade

A Vigilância em Saúde de Paranavaí divulgou nesta segunda-feira (13/3) o resultado do segundo Levantamento de Índice Rápido do Aedes (LIRA) de 2023. Os agentes de endemias inspecionaram 2.123 imóveis entre os dias 6 e 8 de março e o resultado é assustador. Paranavaí está com índice 7,1, representando alto risco de infestação e um ritmo acelerado de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti.

“Em todos esses anos trabalhando com endemias, não me lembro de termos registrados um índice tão alto como este em um LIRA. Nós dividimos a cidade em cinco setores de fiscalização e todos eles estão com alto risco de infestação. Estamos muito preocupados com estes períodos de chuvas constantes e altas temperaturas, aliado ao fato de que muita gente não tem feito a lição de casa e não está cuidando adequadamente dos quintais. O ritmo de proliferação do mosquito da dengue está muito acelerado”, destaca o assessor da Vigilância em Saúde, Tiago Dias de Almeida.

Dos cinco setores inspecionados pelos agentes de endemias, três estão em situação perigosa. É o caso do Estrato 3, que engloba as regiões do São Jorge, Simone, Vista Alegre, Santa Maria, Matarazzo, Luiz Lorenzetti e Geraldo Felippe, onde o índice de infestação está em 8,67. No Estrato 2, que engloba as regiões do Ouro Branco, Ouro Verde, Silvio Vidal e Campestre, o índice está em 8,49. E no Estrato 4, que engloba as áreas do Santos Dumont, Vila Operária e Éttore Giovine, o índice está em 7,57.

Os outros dois setores estão com índices abaixo de 7,0, mas ainda com alto risco de infestação. É o caso do Estrato 5, que engloba as regiões do Morumbi, América, Jardim das Nações, Sumaré, Distrito Industrial e Vila Paris, que está com índice de 6,76; e o Estrato 1, que engloba a região do Centro e Guanabara, com índice de 4,15.

“O primeiro LIRA deste ano já tinha sido preocupante, com índice de 4,5. Desde então viemos fazendo um trabalho ainda mais consistente, especialmente nestas regiões onde os índices estão sempre em crescente. Mesmo assim, não estamos conseguindo conter a proliferação do mosquito por conta destes períodos de chuvas quase que diárias seguidas de calor intenso. Nós não conseguimos ir em todas as casas todos os dias para limpar os quintais da população e conseguir frear a proliferação do mosquito. Isso só é possível se cada um fizer a sua parte e cuidar com muita responsabilidade do seu quintal”, frisa Tiago.

No próximo sábado, dia 18 de março, a Vigilância em Saúde vai fazer um arrastão contra a dengue na região do Sílvio Vidal, considerada uma das piores em índice de infestação neste momento.

